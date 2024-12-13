شكرا لقرائتكم خبر عن دول الخليج الوجهة المقبلة للنصر العامة للمقاولات بعد النجاح فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

‏تركز شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على تكثيف جهودها للحصول على مشروعات جديدة في دول الخليج العربي، ولاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في عدد من المشروعات في دولة العراق خلال الفترة الماضية.

‏ووجه المهندس أحمد المحمودي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،بضرورة متابعة كافة المناقصات والمزايدات والمشروعات المطروحة في دول الخليج ،والتي تتناسب مع أنشطة الشركة التي تمتلك تاريخا في العمل في الخليج، وفي قارة إفريقيا،لافتا إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لتلك المشروعات بهدف الحصول على مشروعات جديدة تمكن الشركة من تحسين مواردها المالية، وتحقيق أرباح مناسبة تساعده على الوفاء بالتزاماتها داخليا وخارجيا.

كما تسعى لزيادة حجم مشروعاتها بدولة العراق الفترة المقبلة خاصة فى ظل المشروعات التى تنفذها بقيمة 100 مليون دولار، سواء مشروعات طرق وكبارى وبنية أساسية فى العديد من المدن العراقية مع دراسة العديد من المشروعات بدول الخليج العربى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى حجم المشروعات.

‏يشار أن الشركة تنفذ مشروعات حاليا في العراق والسودان كما تنفذ حجم مشروعات متنوعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة .