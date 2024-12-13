شكرا لقرائتكم خبر عن دون أى تعديل بالمحرك.. كل مل تريد معرفته عن تحويل السيارات للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى خاصة للسيارات من خلال تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود ونشر المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة محافظات الجمهورية وفيما كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز.

1-جميع السيارات التي تعمل بوقود البنزين يمكن تحويلها للعمل بالغاز.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

يذكر أنه خلال شهر نوفنبر الماضى عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود ،وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المحطات التى تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها على الخدمة أمام الجمهور والمحطات الجاري تنفيذها لدخولها على الخدمة تباعاً، كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي الاقتصادية مقارنة باستخدام الوقود السائل(البنزين والسولار)، فضلاً عن مساهمته الإيجابية فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.