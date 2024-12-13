شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تم تركيب 560 ألفا و875 عداد كودى خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تمكنت خلال فترة أقل من 4 أشهر من تركيب 560 ألفا و875 عداد كودى خلال الفترة من أغسطس وحتى 11 ديسمبر الجارى، كاشفاً أن هناك متابعة دقيقة لنظام العمل بشركات التوزيع بشكل عام وللقطاعات التجارية بشكل خاص بشكل يومي من قبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار المصدر إلى أن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا من تنفيذ طلبات 516 ألفا و222 طلب تركيب عدادات كودية بدلا من نظام الممارسة تم تقديمهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بتكثيف محاضر الضبطية القضائية وتحويل الممارسات إلى عدادات كودية بشكل إجبارى، مشيراً إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى أصبحت حاليا في مقدمة شركات التوزيع من حيث عدد محاضر السرقات وإعادة تقيم قيمة الممارسات لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.