الاقتصاد

هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد خفض أسعار الفائدة

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واس - عواصم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.
وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي جلسة متقلبة منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة، على الرغم من ارتفاع أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة في منطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمئة.
الأسهم الأوروبية - أرشيفية اليوم

الأسهم الأوروبية

وسجل قطاع الموارد الأولية أكبر الخسائر بين القطاعات على المؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 1.7 بالمئة، بينما ارتفع قطاع السلع الفاخرة 0.9 بالمئة.
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وهبطت الأسهم الدنماركية بنسبة 0.5 بالمئة، فيما ارتفعت الأسهم في سويسرا بنسبة 0.3 بالمئة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام مع تراجع المخاوف إزاء التضخم، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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