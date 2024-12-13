شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي جلسة متقلبة منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة، على الرغم من ارتفاع أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة في منطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمئة.وسجل قطاع الموارد الأولية أكبر الخسائر بين القطاعات على المؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 1.7 بالمئة، بينما ارتفع قطاع السلع الفاخرة 0.9 بالمئة.وهبطت الأسهم الدنماركية بنسبة 0.5 بالمئة، فيما ارتفعت الأسهم في سويسرا بنسبة 0.3 بالمئة.وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام مع تراجع المخاوف إزاء التضخم، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.