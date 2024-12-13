شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يتلقى إخطارا برغبة تى سى إل تشاينا الاستحواذ على 80% من أسهم إل جي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطارا بفيد عزم شركة تي سي إل تشيانا ستار اوبتو إلكترونيكس تكنولوجى كو ليمتد، الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي (الصين) ليمتد.

وأعلن جهاز حماية المنافسة مؤخرا الموافقة على طلب 4 شركات للاندماج والاستحواذ، ومن بينها شركة دي إس في إيه/إس الاستحواذ على ملكية 209,004 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة شينكر أكتينجيسيلشافت، وطلب شركة بريليانت ديزاين (بي في آي) ليمتد، وشركة فودافون إنترناشونال أوبريشنز ليمتد إنشاء مشروع مشترك، وطلب شركة كومباني دي سان جوبان إس. إيه الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة فوسروك سبلاي، كما ضمت الموافقة على طلب شركة إعمار مصر للتنمية الاستحواذ على 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية.

وتعمل شركة تي سي إل تشيانا ستار اوبتو إلكترونيكس تكنولوجي كو ليمتد في سوق شاشات ال سي دي (LCD) كبيرة الحجم، وخدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS) الخاصة بشاشات العرض كبير الحجم، بينما تعمل شركة إل جي ديسبلاي (الصين) في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات وشاشات ال سي دي (LCD) كبيرة الحجم وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.