شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة "وول ستريت".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

بورصة "وول ستريت"

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الخميس.وأنهى المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" التداول منخفضا بواقع 32.49 نقطة، ليصل إلى 6051.70 نقطة.وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 132.05 نقطة، مسجلا 19902.84 نقطة عند الإغلاق.كما نزل المؤشر "داو جونز" الصناعي 232.32 نقطة، لينهي الجلسة عند 43916.24 نقطة.