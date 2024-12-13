الاقتصاد

بورصة "وول ستريت".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة "وول ستريت".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الخميس.
وأنهى المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" التداول منخفضا بواقع 32.49 نقطة، ليصل إلى 6051.70 نقطة.
بورصة وول ستريت - واس

بورصة "وول ستريت"

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 132.05 نقطة، مسجلا 19902.84 نقطة عند الإغلاق.
الأسهم الأمريكية - وكالات

كما نزل المؤشر "داو جونز" الصناعي 232.32 نقطة، لينهي الجلسة عند 43916.24 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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