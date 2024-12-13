شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية، وتم ترخيصها خلال توفمبر 2024 سجلت حوالي 12894سيارة ملاكي.

وجاء من بينها 193 سيارة موديل 2021و347 سيارة موديل 2022 و820 سيارات موديل 2023 و4462 موديل 2024 و7072موديل 2025.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر نوفمبر 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2140 مركبة موديل 2021 و3420 مركبة موديل 2022و3529 مركبة موديل2023 و10610 مركبة موديل 2024 و18436 مركبه موديل 2025.