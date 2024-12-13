“صندوق الاستثمارات” يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15٪ في شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة (من شركة فيروفيال أس أي، وكذلك من مساهمين آخرين في توبكو. وبالتزامن، استحوذت شركة أرديان الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6٪ من أف جي بي توبكو من المساهمين ذاتهم، من خلال عملية استثمارية منفصلة.

وقال، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر: “يسُرُ صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في مطار هيثرو، الذي يُعتبر أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى. نثق بأهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري، ونتطلع إلى دعم إدارة هيثرو، الذي يُعتبر بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية.”

ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.

يُشار إلى أن البيان أعلاه يرتبط بما ورد في بيان اليوم الصادر عن فيروفيال، بالإضافة إلى بياناتها المؤرخة 28 نوفمبر 2023 و16 يناير 2024 و14 يونيو 2024. كما يرتبط بالبيان الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة في 29 نوفمبر 2023.

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