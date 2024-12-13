نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يدشّن مصنع “البعلبكي bci” للصناعات الكيميائية بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مصنع “البعلبكيBCI” للصناعات الكيميائية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ضمن جهود الوزارة لتنويع القاعدة الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم قطاع الصناعات التحويلية والكيميائية بالمملكة.

ويأتي افتتاح معاليه للمصنع، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الاستثمارات الصناعية النوعية في المملكة، وتقديم كافة الممكنات والخدمات لتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية، لدعم نمو القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالميًا.

ويعد المصنع الجديد لشركة (BCI) العربية، علامة فارقة في مسيرة الشركة الرائدة إقليميًا في مجال أنظمة البولي يوريثان وموادها الأولية، إذ يدعم رؤية الشركة في دمج الخبرات العالمية مع الابتكار المحلي لبناء مستقبل مشرق في قطاع الصناعات الكيميائية، كما تحرص الشركة على تعزيز المحتوى المحلي وتقديم منتجات تحمل شعار “صناعة سعودية”، مع التركيز على تمكين الكفاءات المحلية وتعزيز مبادئ الاستدامة، وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق إقليمية.

ويمتد مصنع بي سي أي العربية الجديد على مساحة تبلغ 10,000 متر مربع، ويتميّز بأتمتة تامة، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 40,000 طن سنويًا في المرحلة الأولى، وإلى 60,000 طن خلال المرحلة الثانية العام المقبل، ويُركّز على إنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعات متعدّدة مثل السيارات، الأنابيب، أنظمة التكييف، الأدوات المنزلية، ومواد العزل، مع الالتزام باستخدام مواد غير سامة وتقنيات متقدّمة تُخفّض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%.

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