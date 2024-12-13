شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 12-12- 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 75 إلى 76 جنيها، كما استقر سعر كرتونة البيض.



ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 85 إلى 90 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا فى بعض المحافظات.



وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض فى الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائى للمستهلكين.



وسجلت أسعار البيض البلدى تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضًا.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.