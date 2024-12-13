شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب في مصر يتراجع 120 جنيها بالتعاملات المسائية.. شوف سعره بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2024 بالتعاملات المسائية تراجعاً ملحوظاً بحوالي 120 جنيها حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30560 جنيها، وذلك على خلفية هبوط في جرام الذهب عيار 21.

مصنعيات الجنيه الذهب في ديسمبر 2024



مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتجدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.