شكرا لقرائتكم خبر عن القمح والحديد يتصدران قائمة أبرز السلع المتراجعة فى الواردات فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بأهم السلع التي تراجعت وارداتها في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها واردات القمح والتي بلفت قيمتها نحو 343 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 441 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 22.3%، يليها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمة وارداتها نحو 327 مليون في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 405 مليون دولار في نقس الفترة من العام الماضي 2023، بنسبة بتراجع بلغت 19.1%.

وتضمنت قائمة الواردات التي تراجعت قيمتها كلا من واردات المصرية من سيارات الركوب التي بلفت قيمتها نحو 163 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 218 مليون في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بنسبة تراجع بلغت نحو 25.2٪ ، بالإضافة إلى واردات مصر من الذرة وبلغت قيمتها نحو 137 مليون في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 185 مليون في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بنسبة تراجع بلغت 25.9%.

وفى المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من بعض السلع ، ومنها منتجات البترول والتي ارتفعت بنسبة 33.9%، ثم واردات الغاز الطبيعي بنسبة 138.6%، وواردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 20.1%، وأخيرا واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة بلغت 1.7%.

وإجمالا ارتفت قيمة الواردات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبـة 16.9٪، حيث بلغت 7.86 مليار دولار، ارتفاعا من 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023.