شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى إلى 145 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: البنك التجاري الدولي-مصر إلى 145.863 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 372.697 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 116.492 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.04%، والعرب على 3.01%، واستحوذت المؤسسات على 31.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 139.8 ألف جنيه، 24.2 مليون جنيه، 994.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 398.4 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 604.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 8144 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة.