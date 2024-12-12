شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 12-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وتعليم لخدمات الإدارة، وأم بي للهندسة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وتنمية للاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وجولدن تكس للأصواف، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.04%، والعرب على 3.01%، واستحوذت المؤسسات على 31.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 139.8 ألف جنيه، 24.2 مليون جنيه، 994.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 398.4 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 604.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 8144 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 300 ألف سهم، 150 ألف سهم، 1500 سهم، 21.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركات جهينة للصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، وبالم هيلز للتعمير عدد 1000 سهم، 5450 سهمًا، 3 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة لصناعة الورق-راكتا، ومستشفى النزهة الدولي عدد 118 سهمًا، 1000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 16071 سهم، 1900 سهم، على التوالي.

فيما باع مجس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة، وبالم هيلز للتعمير عدد 400 سهم، 90.4 ألف سهم، 150 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 195 ألف سهم، 13.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 2.8 مليون سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركات المصرية للدواجن، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، واشترت الأولى 175 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم خزينة.

صفقات

أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية، شراء المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار، عدد 300 ألف سهم بسعر 149.99 جنيه بقيمة إجمالية 45 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 32.62% إلى 33.032%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، شراء المساهم شهد محمد الشرقاوي، عدد 145.3 ألف سهم بسعر 1.5 جنيه بقيمة إجمالية 217.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.3% إلى 8.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، بيع المساهم مصطفى محمد علي عبد المنعم، عدد 30 ألف سهم بسعر 1.08 جنيه بقيمة إجمالية 32.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.01% إلى 4.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحقق المصرف المتحد، إيرادات فوائد بلغت 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 37%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.9 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 78%، وأرجع البنك سبب زيادة الأرباح إلى زيادة صافي الدخل من العائد بمبلغ 1.17 مليار جنيه بنسبة نمو 53%، وزيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 57 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن نمو حجم أعمال البنك إلى 231.1 مليار جنيه حتى 30 نوفمبر عام 2024 مقابل 179.5 مليون جنيه حتى 30 نوفمبر 2023، بنسبة نمو 28.7%، وزاد إجمالي الأصول إلى 228.4 مليار جنيه مقارنة مع 176.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29.4%.



أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات تشغيل 215 مليون جنيه، ووصلت الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب قبل الاستهلاك إلى 456 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 164 مليون جنيه.

سي أي كابيتال

أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع شركة EGY EDU Invest BV، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لها، بيع مساهمتها في شركة تعليم لخدمات الإدارة البالغ نسبتها 13.167% من أسهم رأس مال الشركة.

فيما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، رفع مساهمتها في شركة تعليم لخدمات الإدارة إلى 32.61% وذلك بعد شراء 22.053 مليون سهم بما يمثل 3.02% من أسهم الشركة، بمتوسط سعر شراء 10.5 جنيه للسهم.

بريميم هيلثكير

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 315 مليون جنيه ليصبح 11.4 مليار جنيه، والموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 81.5 مليون جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه بواقع 28 سهم لكل سهم بإصدار عدد 22.8 مليار سهم قيمة كل سهم 10 قروش، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مستحقة الأداء للمساهمين.

الدولية للمحاصيل الزراعية

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 449 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من أرباح العام الحالي، وفقًا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2024 بواقع 1.375 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.



