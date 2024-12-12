شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى نهاية تعاملات اليوم الخميس 12-12 - 2024 مقابل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 اليوم الخميس 12-12 - 2024، سعر الجنيه الإسترليني نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.66 جنيه للشراء، و64.86 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64.50 جنيه للشراء، 65.07 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.66 جنيه للشراء.

64.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

64.50 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك مصر

64.50 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك الإسكندرية

64.58 جنيه للشراء.

65.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.61 جنيه للشراء.

65.08 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

64.61 جنيه للشراء.

65.08 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.79 جنيه للشراء

65.11 جنيه للبيع



