شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 12-12-2024.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وتعليم لخدمات الإدارة، وأم بي للهندسة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للخدمات التعليمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وتنمية للاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وجولدن تكس للأصواف، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.04%، والعرب على 3.01%، واستحوذت المؤسسات على 31.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 139.8 ألف جنيه، 24.2 مليون جنيه، 994.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 398.4 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 604.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 8144 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.40%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.70%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.62%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.49%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 244.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 37.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 60.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.