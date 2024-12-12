شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف عصام عبد الفتاح بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتكليف عصام عبد الفتاح محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع قيامه بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين أداء الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحوكمة الإجراءات ومعايير الجودة والاستدامة، والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

يشار إلى أن عصام عبد الفتاح يتمتع بخبرة واسعة في النواحي المالية والادارية، وشغل العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص على مدار 30 عاما. وحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس، ودراسات عليا في العلوم الإدارية والاستثمار والتمويل.