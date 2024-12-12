شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: تطوير قطاع النقل أساسى لجذب الاستثمار وتوطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادي،أن الحكومة عملت برنامج يهدف لإعادة هيكلة كل القطاعات بهدف مضاعفة الصادرات وتوفير العملة الصعبة ، لا سيما في ظل الأوضاع العامة بالمنطقة وتراجع دخل قناة السويس ، لافتا أن السياحة رغم أهميتها في حلب العملة لكنها غير مستدامة عكس توطين الصناعة .

أشار أن الحكومة تركز على العديد من القطاعات لتوطين الصناعة، وحل مشكلات الصناع وفي توفير التمويل وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذا توفير الدولار لشراء المواد الخام، موضحا أن الحكومة تتحرك بالفعل فى كل الاتجاهات وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار لقطاع الصناعة وتوطينها لأنها أساس النمو الاقتصادي .

أضاف أن الحكومة تركز على جذب البنية الأساسية وتوفير عمالة مدربة بشكل جيد جدا ، لجذب الاستثمار بجانب أهمية تحفيز القطاعات الصناعية التي يمكن أن نتميز فيها الفترة المقبلة ، مع التحرك في صناعات الأدوية والسيارات ودفع العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح عبد الحافظ، أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة، انطلاقا من تطوير قطاع النقل الطرق والكباري والسكك الحديدية حيث تم إنفاق نحو 2 تريليون جنيه لتطوير هذا القطاع