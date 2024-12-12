شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تكشف عن هاتفها Mate X6 .. حقبة جديدة من الهواتف القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) عن مجموعة من المنتجات المنتظرة التي تمثل بداية حقبة جديدة من التميز في الأجهزة القابلة للطي، وذلك خلال فعالية "طيّة تنبض بالكلاسيكية" لإطلاق المنتجات الرئيسية من هواوي، التي أقيمت في دبي في 12 ديسمبر.





وكان من أبرز هذه المنتجات الهاتف الذكي القابل للطي الجديدHUAWEI Mate X6 ، الذي يضع معيارًا جديدًا للهواتف القابلة للطي ويعزز ريادة هواوي في السوق، ومن المتوقع أن يُعيد HUAWEI Mate X6 تعريف تجربة الأجهزة القابلة للطي بفضل تصميمه المبتكر ومتانته وميزاته المتقدمة وتجربة المستخدم الاستثنائية التي يقدمها.





بالإضافة إلى جهاز Mate X6، كشفت هواوي عن مجموعة مميزة من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك سلسلة HUAWEI nova 13، وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4، وHUAWEI FreeClip باللون الذهبي الوردي، وجهاز HUAWEI MatePad 11.5.



تمثل هذه المجموعة حقبة جديدة من الابتكار في الأجهزة الرئيسية، مما يعكس التزام هواوي المستمر بالتطور وتقديم تجارب رائدة للمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





جهاز HUAWEI Mate X6

يُعد HUAWEI Mate X6 هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي يجمع بين النحافة والخفة مع مستوى عالٍ من المتانة، يتميز بزجاج Kunlun من الجيل الثاني الذي يوفر حماية للشاشة الخارجية، في حين تُعزز لوحة الألياف الكربونية الداخلية من قوة الشاشة الداخلية.

كما يضم الهاتف مفصلًا متعدد الأبعاد متقدمًا وإطارًا وسطيًا مصنوعًا من الألمنيوم المستخدم في الطيران، مما يضفي عليه هيكلًا قويًا. يوفر زجاج Kunlun مقاومة للسقوط تفوق 25 مرة.

ونظام الكاميرا في HUAWEI Mate X6 هو إحدى أبرز ميزاته، مصمم لالتقاط الألوان بواقعية مذهلة، يتميز بكاميرا Ultra Aperture بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة مادية قابلة للتعديل بـ10 مستويات تتراوح بين F1.0 وF4.0، مما يمنح المستخدمين تحكمًا دقيقًا في عمق المجال وكمية الضوء.

كما تتضمن الكاميرا تقنية Ultra Chroma التي تستخدم 1.50 مليون قناة طيفية لتحسين دقة الألوان بنسبة 120%، وبفضل شاشته الخارجية OLED وشاشته الداخلية الكبيرة، يدعم Mate X6 معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز.







ريتشارد يو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين صرح بأن جهاز HUAWEI Mate X6 "ثورة تكنولوجية من الداخل والخارج، مقدمًا للمستهلكين تجربة شاشة قابله للطي مبتكرة بحق."



سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4



تعد سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4، أول سماعات توفر ميزةHUAWEI SOUND ، و تقدم معايير جديدة في مجال الصوت اللاسلكي. بفضل نظام Ultra-Hearing Dual Driver، توفر هذه السماعات تجربة استماع غنية وديناميكية عبر نطاق ترددي واسع، من صوت الجهير القوي إلى صوت ثلاثي لامع. تم تصميم سماعات FreeBuds Pro 4 لتوفير وضوح استثنائي أثناء المكالمات، حيث تحتوي على تقنية متقدمة لإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وميكروفون حساس يعمل بتقنية الأتصال العظمي عالي الحساسية. يمكن للسماعات التمييز بذكاء بين الأصوات البشرية والضوضاء المحيطة، مما يعزل صوتك مع تصفية الضوضاء، سواء كنت في حفلة موسيقية أو تمشي في شارع مزدحم، تبقى مكالماتك غير متقطعة مع صوت واضح للغاية.



ستكون سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 متاحة في مصر قريبا عبر منصات هواوي الإلكترونية بالإضافة إلى بعض التجار المعتمدين.



سلسلةHUAWEI nova 13



تقدم سلسلة HUAWEI nova 13 تصميم النسيج منقوش على شكل مربع الجديد، وإمكانيات التصوير متعدد البؤر، والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة من الاتجاهات. تجسد السلسلة روح الإبداع لدى الجيل الأصغر، حيث تأتي بتصميم جديد لافت باللون الأخضر، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية الأسود والأبيض.



تُعيد سلسلة HUAWEI nova 13 تعريف تصوير الكاميرا الأمامية من خلال كاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 60 ميجابكسل وميزات مبتكرة مثل ميزة "أفضل تعبير بالذكاء الاصطناعي".

تتيح الزاوية العريضة للغاية للمستخدمين التقاط صور سيلفي جماعية بسهولة مع تضمين الجميع في الإطار، بالإضافة إلى عرض المناظر الطبيعية المذهلة دون الحاجة إلى عصا السيلفي.

تضمن ميزة "أفضل تعبير" أن تكون كل صورة جماعية مثالية من خلال اختيار أفضل التعابير من صور متتابعة. كما توسع ميزة "تكبير السيلفي 5X" الاحتمالات الإبداعية، مما يمكّن من التقاط صور قريبة وذات تفاصيل عالية وجودة سينمائية. مع الشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط عبر تقنية HUAWEI SuperCharge Turbo، يمكن لشحن سلسلة HUAWEI nova 13 الوصول إلى 50% في 10 دقائق فقط.



ستكون سلسلة HUAWEI nova 13 متاحة في متاحة في مصر قريبا عبر منصات هواوي الإلكترونية بالإضافة إلى بعض التجار المعتمدين.



جهاز HUAWEI MatePad 11.5

يتميز جهاز HUAWEI MatePad 11.5 بشاشة PaperMatte التي توفر راحة للعين، بالإضافة إلى ترقيات تدعم الإنتاجية، بما في ذلك تطبيق HUAWEI Notes المحسن.

تم تصميم هذا الجهاز اللوحي مع وضع الطلاب والعاملين في المكاتب الخفيفة في الاعتبار، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من تجربة خالية من الورق مع تعزيز الكفاءة، سواء في المدرسة أو في المنزل أو أثناء التنقل.



HUAWEI FreeClip: الآن متوفرة باللون الذهبي الوردي







يجمع جهاز HUAWEI FreeClip بين أحدث تقنيات الصوت مع جمالية أنيقة وعصرية. يتوفر الآن الإصدار الأحدث من HUAWEI FreeClip بتشطيب اللون الذهبي الوردي الجذاب، والذي يقدم تدرجًا ورديًا ناعمًا مع لمسات ذهبية خفيفة، مما يضفي إحساسًا بالرومانسية والأناقة البسيطة.

إلى جانب جاذبيته الأنيقة، تتميز FreeClip ميزات جديدة مثل خوارزمية صوت الجهير الديناميكي، والتحكم في حركة الرأس، والتنبيهات عند السقوط، توفر ميزة التنبيهات عند السقوط تنبيهًا خفيفًا في السماعة المتبقية إذا سقطت واحدة أثناء الاستخدام، مصحوبًا بإشعار على هاتفك.



سيكون جهاز HUAWEI FreeClip باللون الذهبي الوردي متاحًا في متاحة في مصر قريبا عبر منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك لدى التجار المعتمدين.



















