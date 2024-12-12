شكرا لقرائتكم خبر عن تكسب كام لو استثمرت فلوسك فى شهادات البنك الأهلى 23.5% و27% و30%؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد من المواطنين عن استثمار أموالهم فى شهادات بنكية لمدة عام نظراً لفترة الاستثمار القصيرة نسبيا.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها، أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.

ويحظى طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد بالإقبال من المواطنين للحصول على دخل ثابت، وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.

وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.