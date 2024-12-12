شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بالأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك عقب تسليمه محاضر استلام الأراضى المضافة للمدينة والتى تم تقنين أوضاعها، لمستحقيها، ويرافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلى من المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، حول الموقف الحالى لتنفيذ أعمال المرافق، وتشمل، خطوط المياه القائمة والمستقبلية، وخطوط الصرف القائمة والمستقبلية، وكذا موقف تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات طرق بطول 90 كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 176 كم.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن مساحة الأراضى المضافة للمدينة تبلغ نحو 38 ألف فدان، وتم تلقى أكثر من 94 ألف طلب لتقنين الأوضاع، بإجمالى مساحة نحو 33.4 ألف فدان، وتم دراسة ملفات بمساحة 17 ألفا و575 فداناً بما يتجاوز أكثر من نصف المساحة المقدم عليها طلبات، وتم تسكين 4889 قطعة.