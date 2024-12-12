شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

