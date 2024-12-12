شكرا لقرائتكم خبر عن فرص واعدة.. شراكة جديدة بين صندوق الاستثمارات و"ميزوهو" بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل



وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن طوكيو تعد مركزًا ماليًا عالميًا ولديها مكانة مهمة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة. شراكات صندوق الاستثمارات العامة وتابع: ستسهم شراكتنا مع ميزوهو وإطلاق صندوق المؤشرات، المتداولة في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق المالية نموا".



ويعد إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازًا مهمًا لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعًا كبيرًا في الفرص الاستثمارية. شركة إدارة الفنادق (أديرا) وقبل يومين كان صندوق الاستثمارات العامة أطلق شركة إدارة الفنادق (أديرا).

وستتخصص الشركة الجديدة بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

وتعمل (أديرا) على أن تكون شركة وطنية رائدة تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية. الدمام - شريف احمد - يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في صندوق ميزوهو للمؤشرات المتداولة في طوكيو، والمخصص للاستثمار في الأسهم السعودية وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن طوكيو تعد مركزًا ماليًا عالميًا ولديها مكانة مهمة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول المستثمرين إلى السوق المالية في المملكة.وتابع: ستسهم شراكتنا مع ميزوهو وإطلاق صندوق المؤشرات، المتداولة في توفير فرص واعدة للمستثمرين اليابانيين في سوق الأسهم السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق المالية نموا".ويعد إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إنجازًا مهمًا لتمكين وصول أكبر إلى سوق الأسهم السعودية، التي تشهد تنوعًا كبيرًا في الفرص الاستثمارية.وقبل يومين كان صندوق الاستثمارات العامة أطلق شركة إدارة الفنادق (أديرا).وستتخصص الشركة الجديدة بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.وتعمل (أديرا) على أن تكون شركة وطنية رائدة تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية.