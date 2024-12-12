شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى منتصف تعاملات اليوم الخميس 12-12 -2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

واصل الدينار استقراره منتصف تعاملات اليوم وننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12-12-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.3 جنيه للشراء و165.5 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12-12 -2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.3 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.6 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.9 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

162.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.3 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع.