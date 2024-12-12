شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يناقش مقترح مشروع مستشفى عالمى بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يؤكد أهمية التخطيط والتنفيذ والتشغيل الجيد للمشروع نظراً للقيمة الاستثمارية لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة والكيانات المتواجدة بها.. والحرص على توفير أفضل الخدمات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولي إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة، لمناقشة مقترح مشروع إنشاء مستشفى عالمي على مساحة 46 ألف م2 تقريباً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولي الوزارة والمشروع.

وفي مستهل الاجتماع، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن مشروع إنشاء المستشفى، من حيث التكلفة المبدئية للمشروع، والعائد المادي، ونتائج التنسيقات السابقة بين المكتب الاستشاري والمؤسسة الطبية، ونتائج مناقشات الشراكة مع إحدى المؤسسات العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص وزارة الإسكان على جذب استثمارات عالمية تتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الانتهاء من الدراسة النهائية للمشروع على أن تتضمن تلك الدراسة توفير خدمة طبية عالمية بمواصفات مختلفة، نظراً للقيمة الاستثمارية لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما ستحتويه من علامات تجارية عالمية بمختلف الأنشطة تحتاج إلى تقديم خدمات طبية للقائمين عليها على أعلى مستوى، وكذا أهمية أن تشمل الدراسة الخدمات الطبية المتواجدة والمقرر تنفيذها في محيط العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن القريبة منها، بجانب التطرق إلى محور الشراكة مع أحد الكيانات الطبية العالمية في تشغيل المستشفى، وكذا الحصر الدقيق لتكلفة أعمال التجهيز والتشغيل والصيانة للمشروع، والعائد من المشروع.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تنفيذ المشروع وفق شراكة متكاملة، في إطار حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا سرعة الانتهاء من إعداد دراسة جدوى وافية، تضمن العائد المتميز من المستشفى، واستدامة تقديم الخدمة الطبية للكيانات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمواصفات عالمية، مشيراً إلى ضرورة استمرار التنسيق وتقديم مختلف سبل الدعم لإخراج المشروع في أفضل صورة.