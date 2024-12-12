شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان من الساعة الـ3 عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن قطع المياه عن المناطق الصناعية من (A1 : A5)، نظراً لأعمال الصيانة بخط المياه قطر 1000مم، وذلك اعتباراً من الساعة الـ3 عصر اليوم الخميس 12/12/2024، وحتى الساعة الـ4 عصر غدٍ الجمعة الموافق 13/12/2024.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أنه على الشركات والمصانع أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.