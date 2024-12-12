شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى السويسرى يخفض سعر الفائدة إلى 0.50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 0.50% مقارنة بـ 1.0% حتى الآن.

وبحسب بيان صحفي صدر عن البنك وأورده راديو لاك السويسري، اليوم الخميس؛ فإنه (أي البنك) يعتزم مواصلة تدخلاته في سوق الصرف الأجنبي، إذا رأى ذلك ضروريا.

وتعد هذه هي أعمق وتيرة لخفض الفائدة في سويسرا منذ 10 سنوات.

وكان قرار اليوم هو الأول للمحافظ الجديد مارتن شليجل الذي تولى منصبه في شهر سبتمبر الماضي خلفا لتوماس جوردان، الذي خفض الفائدة 3 مرات هذا العام بإجمالي 75 نقطة أساس.