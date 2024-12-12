وزير الإسكان يسلم عددا من محاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة لمستحقيها

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: نعلن اليوم عن بداية "حياة جديدة" و"حياة كريمة" لأهالينا أصحاب التواجدات فى الأراضى المضافة

أولينا اهتماماً كبيراً لتقنين أوضاع الأراضى المضافة لتحويلها لمناطق حضارية تحقق جودة الحياة لساكنيها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من محاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، والتى تم تقنين أوضاعها، لمستحقيها، وذلك فى احتفالية تم تنظيمها بجهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.



وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليمه اليوم لمحاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمستحقيها، قائلاً: نعلن اليوم عن بداية حياة جديدة وحياة كريمة لأهالينا أصحاب التواجدات فى الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، حيث يتسلمون محاضر استلام أراضيهم فى مجتمعات حضارية مخططة ومكتملة المرافق والخدمات.



وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، أولت اهتماماً كبيراً لملف تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، لتحويل تلك المناطق من العشوائية إلى مناطق حضارية تحقق جودة الحياة، وتوفر حياة كريمة لساكنيها، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التى واجهت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها فى وضع المخططات التفصيلية لتوفير مختلف المرافق والخدمات لأصحاب الأراضى المضافة، وتحقيق حياة كريمة لهم.



واستعرض الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الموقف الحالى لدراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدينة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، مشيراً إلى حجم الجهد المبذول في دراسة ملفات تقنين أوضاع تلك الأراضي، وكذا تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بها.