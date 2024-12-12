شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024.. توقعات جديدة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر، عقب ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق مستويات 2715 دولارًا في التداولات العالمية، وفي السياق التالي نرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024.

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 عيار 24 يسجل 4417 جنيها. عيار 21 يسجل 3865 جنيها. عيار 18 يسجل 3313 جنيها.

توقعات سوق الذهب

الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بدعم مباشر من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي سجل اليوم أعلى مستوى في أسبوعين، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالقرب من أعلى مستوياته.

التوقعات عادت إلى التزايد أن أسعار الذهب في مصر في طريقها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، وذلك بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وهو ما سيدعم ارتفاع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى عدم التأكد بشأن مستقبل سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% في أكتوبر الماضي.

كما سجل التضخم على المستوى الشهري تراجع إلى 0.4% في نوفمبر من قراءة شهر أكتوبر المرتفعة بنسبة 1%.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.

ساعد هذا أسعار الذهب على الارتفاع على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب ولكن الطلب المتزايد على الملاذ الآمن وفر مزيد من المكاسب للمعدن النفيس.