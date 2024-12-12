شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 بالتعاملات الصباحية ارتفاعًا ملحوظاً بحوالي 520 جنيهًا حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30840 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات أمس.

ويعد الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.