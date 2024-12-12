شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط يسجل 73.47دولار لخام برنت.. و70.18 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم 73.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.18دولار للبرميل .

وخفضت منظمة "أوبك" أمس توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 للشهر الخامس على التوالي، وبأكبر قدر حتى الآن.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال مايكل والتزمستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترمب إن فترة حكمة ترامب ستشهد تحولا هائلا بشأن إيران وعلينا تقييد نفطهم وأموالهم وممارسة أقصى ضغط عليهم.