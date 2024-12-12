شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السبائك الذهب اليوم الخميس 12-12-2024.. سبيكة 1 جرام بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 وذلك عقب ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري، وفي ما يلي أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 12-12-2024.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم الخميس عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

أسعار السبائك الذهب في مصر:

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 11042 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 22085 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44170 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 88340 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 137368 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 220850 جنيهًا.

مصنعيات السبائك الذهب:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.