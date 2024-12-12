شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى: 6 مليارات يورو حجم التجارة بين مصر وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المبادرات التي تهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا شارك الوزير المفوض يحيي الواثق بالله متحدثا في فعالية اطلاق منصة تشبيك الأعمال تحت عنوان “إيطاليا تلتقي مصرItaly Meets Egypt – ‘’ التي دشنها صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ومكتب الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) في القاهرة، وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج (SIMEST). بمشاركة واسعة وفعالة لمنظمات الأعمال والمسئولين الحكوميين من كلا البلدين.

أشار رئيس التمثيل التجاري في كلمته الى فرص التعاون بين الشركات الإيطالية والمصرية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري لاسيما في ضوء وجود أكثر من 4000 شركة إيطالية مُسجلة بالفعل في المنصة بما يتيح فرصة سانحة أمام الشركات المصرية للمشاركة في اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من الشركات الإيطالية العاملة في مختلف القطاعات B2B meetings وبناء شراكات استراتيجية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة، والطاقة بما يُمهد الطريق أمام تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإيطالية، والوصول إلى التقنيات المتطورة، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات مثل الآلات الصناعية، الأغذية المصنعه، والممارسات المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الحلول المالية الرئيسية التي يقدمها صندوق الودائع والقروض (CDP)، ضمن إطار التعاون الدولي للتنمية.

وأكد رئيس التمثيل التجاري أن العلاقات المصرية الإيطالية قد شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو في عام 2023، مما يعكس أن إيطاليا تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في دول الاتحاد الأوروبي وأكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. وتُعد قطاعات المنسوجات، والآلات والمعدات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والطاقة أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى إيطاليا. بينما تظل مصر مستوردًا رئيسيًا للآلات والمعدات التكنولوجية والسلع الصناعية الإيطالية. مشيرا الى أن هناك آفاق لتعزيز الاستثمارات بين الجانب المصري والإيطالي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية في قطاعات التصنيع والبنية التحتية وكذا الزراعة والتصنيع الغذائي بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري.

كما أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله أن تدشين خط الرورو المصرى - الإيطالي للشحن السريع بين مينائي دمياط وترييستا يعد بمثابة نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا وخطوة هامة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في القطاعات الحيوية على غرار قطاعي الزراعة والصناعة. ويهدف هذا الربط الجديد بين ميناء دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا إلى تعزيز تدفق التجارة بين شمال إفريقيا وأوروبا. إن هذا الربط الجديد من شأنه تسهيل نقل الصادرات المصرية من الفواكه، والخضروات الطازجة والملابس والبضائع الأخرى من مصر إلى أوروبا من خلال ميناء ترييستا، بالإضافة إلى نقل منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والصناعية من أوروبا إلى مصر، ويقدم هذا الربط الجديد بديلًا سريعًا وفعالا من حيث التكلفة لنقل البضائع بالحاويات، وبشكل خاص بالنسبة للبضائع سريعة التلف



