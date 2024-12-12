شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: اختبار ما يزيد على 422 ألف متقدم لمسابقات شغْل الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم اختبار 422074 متقدمًا، بمركز تقييم القدرات والمسابقات منذ إنشائه وافتتاحه في 9 يوليو 2019، حيث خضع جميع الممتحنين لامتحانات إليكترونية لا تدخل بشري فيها.

وقال رئيس الجهاز :" إن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز حرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مُجهّزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

وبشأن محاور الامتحانات التي تُجْرى بالمركز، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.



