شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعيد التداول على أسهم "فتنس" وتغرم الشركة 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية، اعتبارًا من الساعة 11.15 دقيقة من جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك بعد رد الشركة على استفسارات البورصة بشأن اجتماع مجلس الإدارة، وأسباب اعتذار مراقب الحسابات، وعزل الرئيس التنفيذي للشركة، وتعيين مدير مالي جديد، يأتي هذا بعد أسبوع من إيقاف تداول أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية.

كما أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، عن تحقيق الشركة إيرادات نشاط بلغت 16.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 28.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليون جنيه مقارنة مع 4.8 مليون جنيه.

كما قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة 40 ألف جنيه، مقسمة بين 10 آلاف جنيه، لعدم الالتزام بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وبين 10 آلاف جنيه وذلك لعدم الالتزام بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، و20 ألف جنيه لعدم الالتزام بالمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في نفس السياق قررت لجنة القيد تغريم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.