غرفة السياحة تناشد المواطنين بالبعد التام عن أى طريقة غير رسمية للحج

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القاهرة - سامية سيد - غرفة شركات السياحة تؤكد تقديرها الكبير لتصريحات رئيس الوزراء حول الحج

التأكيد على السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته

الغرفة: التزام كبير من الشركات بالضوابط ونظمنا حملة مكثفة لتوعية المواطنين بالطرق الآمنة للحج



أكدت غرفة شركات السياحة تقديرها الكبير لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول الحج , وتأكيده على دعم الدولة ورعايتها للمواطنين المسافرين لأداء الفريضة بالطرق الرسمية المعروفة للحج ومن بينها بالطبع الحج السياحي كما تثمن الغرفة رسالة السيد رئيس الوزراء إلى المواطنين والتي جاءت واضحة وجلية في هذا الأمر والتي قال فيها :- " أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية "

وتؤكد الغرفة أن تنظيم الحج السياحي هذا العام يشهد عدة تطورات وإجراءات إيجابية تحقق صالح المواطنين وادائهم حجا امنا سلسلا وتضمن كافة حقوقهم كما تؤكد أن هناك التزام كبير من جانب شركات السياحة بالضوابط المنظمة للحج والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار من حيث التوقيتات وكافة الإجراءات التي تضمن تيسير الحج على المواطنين وتسهيل مهمة الشركات في خدمتهم ورعايتهم كما تعرب الغرفة عن ثقتها الكبيرة في أن شركات السياحة وكعادتها سوف تقدم موسم متميز للحج و تبذل أقصي جهودها لخدمة عملائها من ضيوف الرحمن

كما تؤكد الغرفة أنه حرصا منها على دعم جهود الدولة التي أشار إليها رئيس الوزراء بدفع المواطنين للحج من خلال الجهات الرسمية فقطفقد أطلقت الغرفة مؤخرا حملة مكثفة بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بالطرق الرسمية للحج والبعد عن السماسرة والوسطاء والبعد كذلك عن محاولة السفر للحج بأي طريقة أخري بخلاف الطرق الرسمية ومن بينها الحج السياحي وسوف تستمر تلك الحملة لتوعية المواطنين حتى بعد انتهاء قرعة الحج السياحى وإختيار الفائزين لحماية المواطنين من الوقوع في أي فخ لخداعهم بالحج بأي طريقة غير رسمية

وأهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالبعد التام عن أي طريقة غير رسمية للحج وتدعوهم إلى التقدم فورا ومباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أن الحج السياحي هو الجهة الوحيدة التي لا زالت تفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي طلبات الحج وذلك حتى يوم 20 ديسمبر آخر موعد لتلقي طلبات الحجكما تطالبهم بالبعد تماما ونهائيا عن السماسرة والوسطاء حرصا على حقوقهم.