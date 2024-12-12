شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 فى مصر.. عيار 21 بكم الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر، عقب ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق مستويات 2715 دولارًا في التداولات العالمية، وفي السياق التالي نرصد أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024.

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024:

عيار 24 يسجل 4417 جنيها.

عيار 21 يسجل 3865 جنيها.

عيار 18 يسجل 3313 جنيها.

الجنيه الذهب 30920 جنيها.

الذهب العالمي

جاءت مكاسب الذهب هذا الأسبوع في وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن سقط النظام الحاكم في سوريا، من جهة أخرى استفاد الذهب من تزايد في الطلب على الملاذ الآمن بعد أن تصاعدت التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق الساخنة حول العالم، حيث تستمر التوترات في وكوريا الجنوبية وتايوان، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.