شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الخضروات فى مصر اليوم الخميس 12-12- 2024.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات في مصر اليوم الخميس 12-12-2024، حيث شهدت استقرار ملحوظ وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

واستقر متوسط سعر كيلو الطماطم في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5 إلى 10 جنيه، وسعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها، وسجل سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 15 جنيها وسجل سعر كيلو القلقاس بين 20 و25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الابيض 25 جنيها وسجل سعر كيلو البصل الاحمر 30 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 25 و30 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر 20 جنيها وسجل سعر كيلو الباذنجان من 8 إلى 10 جنيها، وسجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها بالجملة.

وتتميز مصر بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.