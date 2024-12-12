شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية بمحطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، لمتابعة أعمال رفع كفاءتها، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وتابع المهندس أمين غنيم، أعمال تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لمكونات المحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة بها، بهدف الحفاظ على جودة وكميات المياه المنتجة للمدن المجاورة، بجانب متابعة الأعمال المدنية ورفع كفاءة وتنسيق الموقع العام داخل المحطة ومحيطها الخارجي، وكذلك أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، كما استمع إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمحطة المياه الرئيسية وتوسعاتها المستقبلية.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن الجولات المرورية والمتابعات الميدانية لتفقد مستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات، مشدداً على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.



جدير بالذكر أن محطة تنقية مياه العبور، تعد من كبرى محطات التنقية على مستوى الجمهورية، وتقوم بتغذية بعض المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة - مدينة العبور - مدينة العبور الجديدة - مدينة بدر - مدينة السلام - مدينة النهضة).