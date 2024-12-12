شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليرة السورية اليوم الخميس 12-12-2024 أمام العملات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الليرة السورية ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس 12-12-2024 أمام العملات العربية والأجنبيه، بعد تطمينات من الفصائل المسلحة المسيطرة على الحكم في سوريا حاليا بأنها ستسعى لاستقرار الأوضاع ودعم الحكومة المؤقتة.

سجل سعر الليرة السورية اليوم الخميس 12-12-2024 في البنوك السورية، نحو 14.000 ليرة لكل دولار للشراء، و15.000 ليرة لكل دولار للبيع.

في حين سجل سعر الليرة السورية نحو 273 ليرة لكل جنيه مصري للشراء، و295 ليرة لكل جنيه مصري للبيع، في تعاملات اليوم الخميس.

ومنذ تم الإعلان عن سقوط النظام الحاكم في سوريا، وسيطرة الفصائل المسلحة على الحكم بعد صراع بين الجيش السوري والفصائل المسلحة تعرضت الليرة لحالة اضطراب شديد في السعر قبل أن تعود للاستقرار ثم الارتفاع مرة أخرى.

وقامت الفصائل بإطلاق سراح السجناء من السجون السورية، مما أحدث فوضى عارمة في الشوارع المحيطة، منذ تم الإعلان عن سقوط النظام السوري ورحيل الرئيس وعائلته إلى الخارج.

وكانت العملة السورية الليرة أسرع من تلقت التداعيات للحرب والأحداث حيث تراجع سعرها وشهدت اضطرابا أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية للوضع المستقبلي في سوريا، وما سوف تسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة.