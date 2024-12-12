الاقتصاد

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024.. استقرار بالأسعار

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الخميس، 12 ديسمبر 2024 11:05 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق  في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر مستويات تتراوح ما بين  36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .

‫‬استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس  12-12-2024

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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