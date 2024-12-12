شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024.. استقرار بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالخميس، 12 ديسمبر 2024 11:05 ص
استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.
وسجل سعر طن الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024
كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.
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