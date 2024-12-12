شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024.. استقرار بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .

‫‬استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.