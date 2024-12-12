شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يجمع 4 مليارات ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل



وكان البنك قد أعلن على موقع تداول

ونوه البنك السعودي الأول بتسوية إصدار الصكوك بتاريخ 11/06/1446هـ (الموافق 12/12/2024م).

وأوضح أن قيمة الطرح الشريحة الأولى: 3,650,000,000 ريال.

وأفاد البنك السعودي الأول بأن الشريحة الثانية: 350,000,000 ريال.

وذكر البنك السعودي الأول أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) الشريحة الأولى: 3,650 صكا، والشريحة الثانية: 350 صكا.

وأشار إلى أن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000,000 ريال.

ولفت إلى أن عائد (الصك/ السند) الشريحة الأولى: 6.07% (في السنة)، والشريحة الثانية: سايبور لفترة 3 أشهر+ 1.34% نسبة متغيرة سنوية تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 11/06/1446هـ (الموافق 12/12/2024م).

وقال البنك السعودي الأول: إن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.

وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الأول الانتهاء من طرح شريحة صكوك ذات عائد ثابت وشريحة صكوك ذات عائد متغير.وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 27 نوفمبر الماضي، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال، من خلال طرحها طرحاً خاصاً في السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال.ونوه البنك السعودي الأول بتسوية إصدار الصكوك بتاريخ 11/06/1446هـ (الموافق 12/12/2024م).وأوضح أن قيمة الطرح الشريحة الأولى: 3,650,000,000 ريال.وأفاد البنك السعودي الأول بأن الشريحة الثانية: 350,000,000 ريال.وذكر البنك السعودي الأول أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) الشريحة الأولى: 3,650 صكا، والشريحة الثانية: 350 صكا.وأشار إلى أن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000,000 ريال.ولفت إلى أن عائد (الصك/ السند) الشريحة الأولى: 6.07% (في السنة)، والشريحة الثانية: سايبور لفترة 3 أشهر+ 1.34% نسبة متغيرة سنوية تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 11/06/1446هـ (الموافق 12/12/2024م).وقال البنك السعودي الأول: إن مدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.