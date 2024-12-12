شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سلامة للتأمين» توافق على زيادة رأس المال عبر طرح حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال طرح حقوق الأولوية وفقاً لما يلي:
وأضافت أن إجمالي مبلغ الزيادة 100 مليون ريال، مشيرة إلى أن سبب زيادة رأس المال للوفاء بالحد الأدنى بحسب متطلبات هيئة التأمين.
وأوضحت أن طريقة زيادة رأس المال: إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 10 ملايين سهم عادي بواقع (1) سهم لكل (2) سهم.
وتضمنت نتائج عمومية سلامة للتأمين: تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية في حال الموافقة على البند يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال طرح حقوق الأولوية وفقاً لما يلي:
وأضافت أن إجمالي مبلغ الزيادة 100 مليون ريال، مشيرة إلى أن سبب زيادة رأس المال للوفاء بالحد الأدنى بحسب متطلبات هيئة التأمين.
وأوضحت أن طريقة زيادة رأس المال: إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 10 ملايين سهم عادي بواقع (1) سهم لكل (2) سهم.
وتضمنت نتائج عمومية سلامة للتأمين: تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية في حال الموافقة على البند يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.