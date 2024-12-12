شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «مصرف الإنماء» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الإنماء فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المصرف لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ في 21مايو 2025م وتنتهي في 20 مايو 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-11 الموافق 2024-12-12.
وأضافت أن تاريخ انتهاء باب الترشح: 1446-07-11 الموافق 2025-01-11.
على أن تتوفر في المرشّح شروط ومعايير العضوية وفقاً لضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
متطلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء:
1. تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء.
2. تعبئة نموذج معايير الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي وإرساله بصيغة Word.
3. تعبئة نموذج 3 – نموذج السيرة الذاتية للمرشح – الصادر عن هيئة السوق المالية وإرساله بصيغة Word وDF .
4. تقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر أعمال منافسة لأعمال المصرف أو مجموعته، أو الإقرار بعدم وجود ذلك.
5. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في عضوية مجالس إدارتها أو اللجان المنبثقة منها أو إدارتها أو ملكيتها أو يمثلها.
6. تقديم المرشح تعريف بسيرته الذاتية يتضمن (مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
7. صورة شخصية للمرشح وصورة واضحة من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين، وهوية مقيم لغير السعوديين وأفراد عائلته.
8. تعبئة نموذج الاستقلالي.
9. تقديم نموذج الإقرار الذي يفيد بأن كافة متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة قد تم استيفائها وتزويد المصرف بها.
10. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها المصرف أو الجهات التنظيمية لاحقاً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-11 الموافق 2024-12-12.
وأضافت أن تاريخ انتهاء باب الترشح: 1446-07-11 الموافق 2025-01-11.
سياسة ومعايير الترشحيحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة.
على أن تتوفر في المرشّح شروط ومعايير العضوية وفقاً لضوابط ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
متطلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء:
1. تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة مصرف الإنماء.
2. تعبئة نموذج معايير الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي وإرساله بصيغة Word.
3. تعبئة نموذج 3 – نموذج السيرة الذاتية للمرشح – الصادر عن هيئة السوق المالية وإرساله بصيغة Word وDF .
4. تقديم بيان يوضح ما إذا كان لدى المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر أعمال منافسة لأعمال المصرف أو مجموعته، أو الإقرار بعدم وجود ذلك.
5. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في عضوية مجالس إدارتها أو اللجان المنبثقة منها أو إدارتها أو ملكيتها أو يمثلها.
6. تقديم المرشح تعريف بسيرته الذاتية يتضمن (مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
7. صورة شخصية للمرشح وصورة واضحة من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للسعوديين، وهوية مقيم لغير السعوديين وأفراد عائلته.
8. تعبئة نموذج الاستقلالي.
9. تقديم نموذج الإقرار الذي يفيد بأن كافة متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة قد تم استيفائها وتزويد المصرف بها.
10. توفير أي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها المصرف أو الجهات التنظيمية لاحقاً.