شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «معادن» توافق على زيادة رأس المال إلى 38 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، تضمنت: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) مليار ريال إلى (38,027,858,710) مليار ريال.

وتمثل الزيادة نسبة 3,01% من رأس المال الحالي لشركة معادن.

وتضمنت الموافقة زيادة عدد أسهم شركة معادن من (3,691,773,438) مليار سهم عادي إلى (3,802,785,871) مليار سهم عادي للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وشملت: إصدار (111,012,433) مليون سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم "الأسهم الجديدة"، في شركة معادن لصالح شركة موزاييك نيذرلاندز هولدنج (باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة).

ويأتي ذلك من خلال زيادة رأس مال شركة معادن بواقع إصدار (0.526) سهم جديد في شركة معادن مقابل كل حصة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وجاء ذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2024م) بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:

أ. شروط اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 20/10/1445هـ الموافق 29/04/2024م.

ب. زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) مليار ريال إلى (38,027,858,710) مليار ريال، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب، على أن تسري تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاكتتاب.

ج. تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتتاب في الأسهم.

د. تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ هذا القرار.

2. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتتمثل في اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل حصة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة ألمينوم البحرين "ألبا".

وبلغت قيمة المقابل المالي للصفقة مبلغ يتراوح بين (3,623,522,555) مليار ريال إلى (3,974,186,028) مليار ريال بدون شروط تفضيلية.

3. الموافقة على تعيين شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للأعوام 2025م و2026م و2027م وتحديد أتعابه بمبلغ 29,700,000 ريال.

4. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

5. الموافقة على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ11 المتضمنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، تضمنت: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1. الموافقة على زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) مليار ريال إلى (38,027,858,710) مليار ريال.وتمثل الزيادة نسبة 3,01% من رأس المال الحالي لشركة معادن.وتضمنت الموافقة زيادة عدد أسهم شركة معادن من (3,691,773,438) مليار سهم عادي إلى (3,802,785,871) مليار سهم عادي للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بشركة موزاييك بصفتها ضامنًا) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.وشملت: إصدار (111,012,433) مليون سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم "الأسهم الجديدة"، في شركة معادن لصالح شركة موزاييك نيذرلاندز هولدنج (باعتبارها المساهم المستحق للأسهم الجديدة).ويأتي ذلك من خلال زيادة رأس مال شركة معادن بواقع إصدار (0.526) سهم جديد في شركة معادن مقابل كل حصة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.وجاء ذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2024م) بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:أ. شروط اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 20/10/1445هـ الموافق 29/04/2024م.ب. زيادة رأس مال شركة معادن من (36,917,734,380) مليار ريال إلى (38,027,858,710) مليار ريال، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب، على أن تسري تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاكتتاب.ج. تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتتاب في الأسهم.د. تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ هذا القرار.2. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).وتتمثل في اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل حصة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة ألمينوم البحرين "ألبا".وبلغت قيمة المقابل المالي للصفقة مبلغ يتراوح بين (3,623,522,555) مليار ريال إلى (3,974,186,028) مليار ريال بدون شروط تفضيلية.3. الموافقة على تعيين شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.ويأتي ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للأعوام 2025م و2026م و2027م وتحديد أتعابه بمبلغ 29,700,000 ريال.4. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.5. الموافقة على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.