شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد تستقبل نظيرها الأردني لتعزيز سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، على رأس وفد رفيع المستوى من البريد الأردني؛ بحضور نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بميدان العتبة.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن لقاء سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين البريد المصري والبريد الأردني، في مجالات الخدمات المالية والبريدية واللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا البلدين، مؤكدةً حرص البريد المصري على إستمرار التعاون المشترك مع البريد الأردني بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا الدولتين.

ومن جانبه أعرب سامي الداوود، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، عن شكره للبريد المصري على حفاوة الاستقبال والروح الطيبة التي شعر بها في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين البريد المصري والبريد الأردني، مبديًا سعي البريد الأردني الى فتح آفاق جديدة من التعاون مع البريد المصري، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات التي يقدمها، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.