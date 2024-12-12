شكرا لقرائتكم خبر عن 73.47 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 73.47 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط، الأمريكي 11 سنتًا إلى 70.18 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وخفضت منظمة "أوبك" أمس توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 للشهر الخامس على التوالي، وبأكبر قدر حتى الآن.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.



