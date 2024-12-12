شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 فى التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع سعر الذهب اليوم بحوالي 15 جنيهًا في المعاملات المسائية أمس، عقب ارتفاعات في التعاملات الصباحية أمس بحوالي 65 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4417 جنيها.

عيار 21 يسجل 3865 جنيها.

عيار 18 يسجل 3313 جنيها.

الجنيه الذهب 30920 جنيها.

سعر الذهب العالمي

وارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية أمس ليتمكن اليوم تسجيل أعلى مستوى فوق المقاومة عند 2700 دولار للأونصة، لينهي حالة من التذبذب والتحركات العرضية سيطرت على سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين.

توقعات الأسواق حالياً تشير إلى احتمال 90% تقريباً أن يخفض البنك الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأن يدخل البنك الفيدرالي في مرحلة انتظار بعدها خلال الجزء الأول من عام 2025.