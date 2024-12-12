شكرا لقرائتكم خبر عن «الأشغال الميسرة»: تمديد عقد مع نقل الأدوية بصحة الحدود الشمالية 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأشغال الميسرة، تمديد عقد ( نقل الأدوية والمستلزمات الطبية بصحة الحدود الشمالية) والمفصح عنه في نشرة الإصدار في البند 3.15 المعنون بالعقود الجوهرية الحالية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 4.161 مليون ريال.
وأضافت الأشغال الميسرة، أن نظرا لانتهاء قيمة العقد واحتياج الجهة لأعمال إضافية فقد تم تعميد 10% من قيمة العقد والبالغ مقدارها (416,100) ألف ريال لمدة 6 أشهر من تاريخ 1446/06/10هـ .
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 4.161 مليون ريال.
وأضافت الأشغال الميسرة، أن نظرا لانتهاء قيمة العقد واحتياج الجهة لأعمال إضافية فقد تم تعميد 10% من قيمة العقد والبالغ مقدارها (416,100) ألف ريال لمدة 6 أشهر من تاريخ 1446/06/10هـ .