الاقتصاد

«الأشغال الميسرة»: تمديد عقد مع نقل الأدوية بصحة الحدود الشمالية 6 أشهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأشغال الميسرة، تمديد عقد ( نقل الأدوية والمستلزمات الطبية بصحة الحدود الشمالية) والمفصح عنه في نشرة الإصدار في البند 3.15 المعنون بالعقود الجوهرية الحالية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 4.161 مليون ريال.
وأضافت الأشغال الميسرة، أن نظرا لانتهاء قيمة العقد واحتياج الجهة لأعمال إضافية فقد تم تعميد 10% من قيمة العقد والبالغ مقدارها (416,100) ألف ريال لمدة 6 أشهر من تاريخ 1446/06/10هـ .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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