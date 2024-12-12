شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قطعة أرض أو عمارة.. إزاى توصل عداد مياه مؤقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدمات عديدة تقدمها الحكومة للمواطنين للتيسير عليهم من بينها خدمة توفير عداد مياه مؤقت خلال أعمال الإنشاءات.. ونستعرض لك عزيزى القارئ كيفية توصيل الخدمة والأوراق المطلوبة:

كيفية توصيل الخدمة:

1- يتقدم العميل بطلب لمركز خدمة العملاء لشركة المياه التابع لها.

2- يقوم باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة.

3- يقوم بسداد مقابل المعاينة لفتح الملف.

4- إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد المقايسة الفنية.

5- احتساب قيمة المقايسة التقديرية واستخراج تصريح الحفر.

6- التوقيع على عقد الاشتراك وتنفيذ أعمال التوصيل وتركيب العداد وفتح المياه.

7- إعداد المقايسة الختامية وفتح الاشتراك.

بالنسبة للمستدات المطلوبة:

1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المفوض.

2- تفويض من الجهة صاحبة الطلب في حال وجود مفوض.

3- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

4- صورة من سند الحيازة أو الملكية.

5- موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتوصيل.

6- صورة من مستندات الترخيص والرسومات المعمارية ورسم كروكي للموقع.

7- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

8- إقرار بصحة وسلامة المستندات طبقًا للنموذج المعتمد.



